美制裁俄罗斯不会影响克里米亚加入俄进程--报道

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科3月17日 -一位克里米亚高级官员周一被援引称，美国对11位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁不会影响克里米亚加入俄罗斯的努力。
美国总统奥巴马发布制裁令，冻结这11位官员在美国的一切资产，并禁止他们进入美国，这11位官员中包括俄罗斯支持的克里米亚政府领导人Sergei Aksyonov和该地区议会议长Vladimir Konstantinov。
国际文传电讯社援引克里米亚第一副总理Rustam Temirgaliyev称，“这些制裁措施不会影响到SergeiAksyonov和Vladimir Konstantinov的工作，也不会干扰克里米亚加入俄罗斯的进程。” (完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。