美制裁俄罗斯不会影响克里米亚加入俄进程--报道

路透莫斯科3月17日 -一位克里米亚高级官员周一被援引称，美国对11位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁不会影响克里米亚加入俄罗斯的努力。

美国总统奥巴马发布制裁令，冻结这11位官员在美国的一切资产，并禁止他们进入美国，这11位官员中包括俄罗斯支持的克里米亚政府领导人Sergei Aksyonov和该地区议会议长Vladimir Konstantinov。

国际文传电讯社援引克里米亚第一副总理Rustam Temirgaliyev称，“这些制裁措施不会影响到SergeiAksyonov和Vladimir Konstantinov的工作，也不会干扰克里米亚加入俄罗斯的进程。” (完)

(编译 母红; 审校 李军)

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