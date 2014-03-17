美国称若俄将克里米亚正式纳入 将对其实施更多制裁

另一名美国官员表示，有确凿证据显示在周日克里米亚公投前部份投票是“事前写好的”，而且也发现不符合规则的投票。

此前美国宣布向11名俄罗斯人和乌克兰人实施签证禁令和冻结其资产。被制裁官员包括俄罗斯副总理ROGOZIN、克里米亚领导人AKSYONOV以及俄罗斯国家杜马成员。美国称制裁令适用于“涉及俄罗斯军工业的任何个人或实体”(完)