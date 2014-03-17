美国称若俄将克里米亚正式纳入 将对其实施更多制裁

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透华盛顿3月17日 -一名美国高级官员周一称，如果俄罗斯进行将乌克兰克里米亚正式纳入俄罗斯的程序或俄对乌克兰采取进一步军事行动，俄罗斯将面对更多制裁。
另一名美国官员表示，有确凿证据显示在周日克里米亚公投前部份投票是“事前写好的”，而且也发现不符合规则的投票。
此前美国宣布向11名俄罗斯人和乌克兰人实施签证禁令和冻结其资产。被制裁官员包括俄罗斯副总理ROGOZIN、克里米亚领导人AKSYONOV以及俄罗斯国家杜马成员。美国称制裁令适用于“涉及俄罗斯军工业的任何个人或实体”(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。