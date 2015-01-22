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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 22日 星期四 15:54 BJT

俄称奥巴马在国情咨文中自诩“世界老大”

俄罗斯周三对美国总统奥巴马发表的国情咨文作出回应，称美国自认为是“世界老大”，而且该国还在寻求世界主导权。奥巴马在国情咨文演讲中称，美国反对俄罗斯侵犯乌克兰、支持乌克兰的民主并孤立俄罗斯。路透
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