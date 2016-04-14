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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 14日 星期四 15:53 BJT

美军称俄战机在波罗的海以模拟攻击姿态飞越美方驱逐舰

美国军方称，两架俄罗斯战机周二在波罗的海飞经美国“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰时，作模拟攻击姿态。美国官员称，俄罗斯“苏-24”战机11次飞越美方驱逐舰，因距离非常近，在水中激起尾流。美方官员称，未看到俄方战机携带武器。此外一架俄罗斯“卡-27”直升机亦七次飞经这艘驱逐舰，并拍摄照片。路透

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