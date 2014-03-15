美国称希望乌克兰危机不会影响与俄在伊朗问题上的合作

路透维也纳3月14日（记者 Louis Charbonneau） -美国政府一名高级官员周五称，美国希望乌克兰危机升级不会影响与俄罗斯在遏制伊朗核项目上的合作。

来自美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国的高级官员下周将与伊朗官员在维也纳举行新一轮谈判，意在寻找限制伊朗核活动以换取结束制裁的方法。

“我们都希望乌克兰非常艰难的局势不会给此次谈判带来问题，”该美国官员在电话会议上说道。

“我们希望无论未来几天发生什么，无论国际社会因俄罗斯所做的决定和选择而采取的任何行动，以及俄罗斯随之所采取的行动，都不会威胁到谈判。”

美国和欧洲官员曾私下对路透表示，乌克兰局势并未影响到与俄罗斯关于伊朗和叙利亚等问题的谈判。但如果美国和欧洲对数十名俄罗斯人实施制裁，情况可能改变。

在电话会议刚开始时，该美国官员对“P5+1”集团之间在伊朗问题上的合作措辞正面。

“即使当（P5+1内部）存在分歧时，我们也会将其消除。当与伊朗进行协商时，我们是完全团结的，”该官员称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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