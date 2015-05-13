美俄高层会晤谈合作 但未取得实质进展

美俄高层周二进行了八小时会谈后称，希望在乌克兰和叙利亚冲突等争议问题上进行合作，但未有迹象表明双方已取得实质进展。美国国务卿克里与俄罗斯总统普京以及外长拉夫罗夫分别进行了逾四个小时的会谈，讨论了伊朗核谈、也门和叙利亚内战等问题。克里与拉夫罗夫和普京在索契会晤，这是自乌克兰危机爆发以来美国对俄罗斯最高规格的访问。路透