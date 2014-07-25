美国称俄罗斯在边境向乌军事阵地发射炮弹

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿7月24日 - 美国周四表示，俄罗斯在与乌克兰的边境地区，向乌军事阵地发射炮弹。
美国务院发言人Marie Harf表示，有证据表明莫斯科打算向乌克兰反政府武装提供火力更强的多管火箭弹发射装置。
Harf在一个例行媒体简布会上表示，上述消息来自情报机构的报告，但她拒绝提供有关这些报告依据的更多信息。
一位要求匿名的美国官员透露，火炮发射开始于周二或之后。该官员拒绝透露击中哪些目标，但表示美国手中并没有平民伤亡的证据。
过去，俄罗斯一直否认直接卷入乌克兰叛军的行动，但美国及其欧洲盟国指责莫斯科为叛军提供武装和支持，因而对俄罗斯进行制裁。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。