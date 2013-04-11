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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 10:21 BJT

拉夫罗夫称俄罗斯认可美国对朝立场

据国际文传电讯社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，俄罗斯认可美国在朝鲜问题上的立场，但警告称，任何军事行动可能都会破坏平息半岛紧张局势的机会。他补充道，现在事态还有平息的可能。图为拉夫罗夫。路透
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