普京称未参加核安全峰会主要因美国未销毁武器级钚

俄罗斯总统普京周四就他决定不参加上周在美国举行的核安全峰会给出解释，称美国没有销毁其武器级钚库存是他决定不参加该峰会的主要原因。普京称，俄罗斯同美国在2000年代初达成了各自销毁其所拥有的武器级钚库存的协议，俄罗斯销毁了武器级钚，而美国没有。路透