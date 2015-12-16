美俄达成共识 周五叙利亚问题国际会谈将如期举行

俄罗斯与美国已就叙利亚问题达成足够共识，为周五在纽约如期举行叙利亚问题国际会谈扫清障碍，但两国对叙利亚总统阿萨德的未来仍存分歧。美国国务卿克里周二与俄罗斯总统普京以及俄罗斯外长拉夫罗夫会面。此前俄罗斯称在举行新的叙利亚问题国际会谈前需满足先决条件，这令纽约会谈能否如期举行存疑。但克里在与俄方会面后称，周五会谈肯定会举行。路透