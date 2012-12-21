美国奥巴马授予俄罗斯永久正常贸易关系待遇

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月20日 - 美国总统奥巴马周四正式授予俄罗斯“永久性正常贸易关系待遇”。在此之前，美国国会通过立法为奥巴马清除了这个冷战时期美俄贸易障碍的残余，但同时也导致美俄关系紧张。
奥巴马在声明中称：“俄罗斯联邦已经完全遵守1974年《杰克逊-瓦尼克修正案》移民自由的规定。”
《杰克逊-瓦尼克修正案》将美国关税最惠税率与前苏联犹太人的自由移民权绑定在一起。
为了确保美国企业充分享受俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）后的优势，美国参众两院以压倒性优势通过了允许奥巴马授予俄罗斯永久性正常贸易关系待遇的立法。
但美国国会同时还将该项立法与惩治侵犯人权的俄罗斯公民的法案绑定在一起，禁止侵犯人权的俄罗斯公民前往美国，同时还冻结这些人在美国银行的任何资产。
俄罗斯总统普京周四严厉指责美国的人权法案。“这（人权法案）非常不好，当然危害我们的关系，”他在年度新闻发布会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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