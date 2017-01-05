美国情报机构在大选后获得确凿证据 证明俄介入邮件泄密--官员

路透华盛顿1月4日 - 三位美国官员周三称，美国情报机构已在11月大选后获得他们认为是确凿的证据，证明俄罗斯通过第三方向维基解密(WikiLeak)提供了借助黑客技术从美国民主党全国委员会(DNC)窃取来的资料。

数月前美国官员就曾认定，俄罗斯情报机构主导了该黑客行动，但并不怎么确定能够证明，俄罗斯也控制了不利于民主党总统候选人希拉里的信息的发布。

这些额外情报到来的时间点至关重要，因为美国总统奥巴马已面临党内批评，斥责其政府拖沓耗时数月来回应该网络攻击。包括知名共和党议员在内的美国参众两院领袖也呼吁进行调查。

与此同时，美国总统当选人特朗普则质疑美国情报界的结论，不认同俄罗斯试图帮助他赢得候选资格并损及希拉里。俄罗斯也否认黑客攻击的指控。

官员们表示，关于此黑客攻击的美国情报报告将于周四递交给奥巴马，并于周五递送特朗普，不过报告内容周三仍在讨论之中。

这些官员不愿详述所获涉及第三方传递泄密资料给维基解密的情报，称他们不想披露美国政府是如何获得这些信息的。

维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)在接受福斯新闻(Fox News)采访时表示，他并未从“某个缔约国”收到过窃取自DNC及希拉里助理John Podesta的邮件。但阿桑奇并未排除他从第三方获取这些材料的可能性。(完)