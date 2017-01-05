美国情报机构在大选后获得确凿证据 证明俄介入邮件泄密--官员

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透华盛顿1月4日 - 三位美国官员周三称，美国情报机构已在11月大选后获得他们认为是确凿的证据，证明俄罗斯通过第三方向维基解密(WikiLeak)提供了借助黑客技术从美国民主党全国委员会(DNC)窃取来的资料。
数月前美国官员就曾认定，俄罗斯情报机构主导了该黑客行动，但并不怎么确定能够证明，俄罗斯也控制了不利于民主党总统候选人希拉里的信息的发布。
这些额外情报到来的时间点至关重要，因为美国总统奥巴马已面临党内批评，斥责其政府拖沓耗时数月来回应该网络攻击。包括知名共和党议员在内的美国参众两院领袖也呼吁进行调查。
与此同时，美国总统当选人特朗普则质疑美国情报界的结论，不认同俄罗斯试图帮助他赢得候选资格并损及希拉里。俄罗斯也否认黑客攻击的指控。
官员们表示，关于此黑客攻击的美国情报报告将于周四递交给奥巴马，并于周五递送特朗普，不过报告内容周三仍在讨论之中。
这些官员不愿详述所获涉及第三方传递泄密资料给维基解密的情报，称他们不想披露美国政府是如何获得这些信息的。
维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)在接受福斯新闻(Fox News)采访时表示，他并未从“某个缔约国”收到过窃取自DNC及希拉里助理John Podesta的邮件。但阿桑奇并未排除他从第三方获取这些材料的可能性。(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。