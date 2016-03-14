俄愿与美国领导的联盟合作 以将伊斯兰国赶出叙利亚拉卡--报导

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透莫斯科3月14日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯外长拉夫罗夫报导称，俄罗斯愿与美国领导的联盟在叙利亚进行合作，以将“伊斯兰国”组织赶出拉卡。
“我们愿意与美方在行动上进行协作，因为拉卡位于叙利亚东部，而美国领导的联盟主要在那里活动，”国际文传电讯社援引Ren-TV电视台对拉夫罗夫的采访报导指出。
“如果我说在某个阶段美国人建议‘分工合作’：俄罗斯空军应专注于解放帕尔米拉（Palmyra），美国领导的联盟在俄罗斯的支持下将专注于解放拉卡，这或许不是秘密。”拉夫罗夫说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。