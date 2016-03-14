俄愿与美国领导的联盟合作 以将伊斯兰国赶出叙利亚拉卡--报导

路透莫斯科3月14日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯外长拉夫罗夫报导称，俄罗斯愿与美国领导的联盟在叙利亚进行合作，以将“伊斯兰国”组织赶出拉卡。

“我们愿意与美方在行动上进行协作，因为拉卡位于叙利亚东部，而美国领导的联盟主要在那里活动，”国际文传电讯社援引Ren-TV电视台对拉夫罗夫的采访报导指出。

“如果我说在某个阶段美国人建议‘分工合作’：俄罗斯空军应专注于解放帕尔米拉（Palmyra），美国领导的联盟在俄罗斯的支持下将专注于解放拉卡，这或许不是秘密。”拉夫罗夫说道。（完）