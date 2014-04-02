分析：政治强人无惧压力 美国经济制裁能否奏效？

路透4月1日（记者 David Rohde） - 在前苏联解体20多年后的今天，普京和阿萨德等政治强人已充分表明他们有能力、也有意愿无视国际准则、压制异见并动用武力，美国为此焦头烂额。

美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）说：“关于如何应对反西方、有专制倾向的强大国家政权，这是个重大的哲学问题。我得说，美国在这方面有点困惑。”

美国经常以经济制裁作为向外国政府施压的首要手段。美国总统奥巴马称，在21世纪经济全球化的今天，各国经济联系紧密，因此经济制裁的威力比以往更强大。

奥巴马上周警告称，倘若俄罗斯一意孤行，“孤立将加深，制裁将加大，会给俄罗斯经济带来更多后果”。

也许他是对的。在2014年，经济制裁的威胁也许会迫使普京在克里米亚和乌克兰问题上做出让步。而对伊朗的经济制裁也许最终能促成伊朗中止核项目。

但如果奥巴马是错的，16世纪马基雅维利式的政治权谋可能卷土重来。“马基雅维利主义”宣扬为了实现目的可以不择手段，这意味着最愿意动用武力的一方将压倒举棋不定的对手。

卡内基基金会的俄罗斯问题专家魏斯（Andrew Weiss）曾就职于老布什政府和克林顿政府，他说：“我们看到，阿萨德和普京对国际准则一笑置之，不惜代价地追求强权政治。如果西方不团结，如果美国的利益未面临迫在眉睫的威胁，作出的回应就会弱化。”

如何回应这类威胁，已经成了美国2016年大选的议题之一。在俄罗斯出兵克里米亚后的几周，有多位共和党参议员批评奥巴马应对不力，但其中无人呼吁美国干预乌克兰危机。

布鲁金斯学会俄罗斯问题专家、曾任职国家情报委员会的希尔（Fiona Hill）称，有人认为前苏联解体就意味着西方民主资本主义大获全胜，这纯粹是自欺欺人，有许多俄罗斯人仍对西方准则深表怀疑。

希尔说：“只有叶利钦身边的少数精英分子信奉西方民主资本主义。太多（西方）人只看得到他们想看到的，而不是真实发生的情况。”

她指出，后来全球金融危机爆发，进一步强化了世界上一些地区的人们对西方式民主的质疑，无论在政治上还是经济上。

布鲁金斯学会萨班中心的中东问题专家哈米德（Shadi Hamid）表示，去年9月叙利亚发生化学武器攻击后奥巴马决定不干预叙利亚，这被视作美国软弱的标志，政治强人譬如埃及的军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）由此勇气大增。

哈米德说：“他们认为比以往更容易蒙混过关了。这与外界越来越认为奥巴马政府软弱无力有关，不管这种看法实际上是否公平。”

奥巴马政府官员对此则矢口否认。他们称，若再次不惜代价干预中东，会进一步削弱美国经济。他们并指出，在未来数十年，真正的力量源自经济和科技实力，而不是仅靠蛮力。

曾担任美国驻乌克兰大使、现服务于布鲁金斯学会的皮佛（Steven Pifer）称，各国经济互相关联，这会对普京产生影响，普京明白俄罗斯需要与外部的贸易往来。

皮佛在电子邮件中写道：“西方可能排除动武选项，但还有其他工具，包括政治孤立和金融制裁，这些可能给俄罗斯经济带来严重后果。”

卡内基基金会的魏斯认为，俄罗斯与叙利亚的情况不同。俄罗斯与其他国家的经济联系远较叙利亚紧密，阿萨德被指为了守住权力而杀戮国民、让数以百万计的民众流离失所，而普京并非如此。

但魏斯也表示，他不确定单靠经济制裁能否挡得住普京的步伐。

他问道：“我们能有什么手段能压得住普京呢？正因为这一点，人们有些不知所措。”

布鲁金斯学会的希尔将当前的世界与19世纪对比，当时贸易活动频繁，但各国仍冲突不断。

她说：“当时世界各国联系非常紧密，但这在政治上并未产生什么更好的效果。大家应该记得，当时炮艇外交盛行。”

她认为，各国间经济上的互相依存是双向的。

她说：“这是相互依存，相互起作用。我们能用的手段，他们也能用。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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