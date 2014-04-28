美国制裁7名俄官员和17家俄企业

路透华盛顿4月28日 -美国周一宣布对7名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。

白宫表示，包括两名普京核心圈官员在内的7名官员，其在美国的资产将被冻结，也禁止他们进入美国。

另外，美国也将驳回任何可能助长俄罗斯军力的高科技产品出口许可证申请。商务部和国务院将撤销已有的此类物品的出口许可。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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