美国制裁7名俄官员和17家俄企业

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月28日 -美国周一宣布对7名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。
白宫表示，包括两名普京核心圈官员在内的7名官员，其在美国的资产将被冻结，也禁止他们进入美国。
另外，美国也将驳回任何可能助长俄罗斯军力的高科技产品出口许可证申请。商务部和国务院将撤销已有的此类物品的出口许可。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)