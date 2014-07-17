（重发）美国因乌克兰问题对俄罗斯实施迄今最严苛的制裁

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路透华盛顿7月16日 - 美国总统奥巴马周三宣布对俄罗斯实施迄今范围最广的一次经济制裁，目标为GazprombankGZPRI.RTS和Rosneft Oil(ROSN.MM)等主要机构，以及其他能源和国防企业。

美国对俄罗斯的金融制裁不断升级，因认为俄罗斯干预乌克兰内政，并吞并了克里米亚地区。奥巴马称，如果俄罗斯不采取切实措施缓解冲突，将实施进一步制裁。

遭到制裁的企业还包括俄罗斯第二大天然气生产商Novatek(NVTK.MM)、作为俄罗斯政府付款代理人的国有银行Vnesheconombank，以及另外八家军工企业。

美国财政部网站公布了制裁措施，称这些措施有效阻止了中长期美元资金流向上述两家银行和两家能源公司。不过制裁并未冻结四家公司的资产。

上述制裁并未针对俄罗斯的Gazprom(GAZP.MM)。该公司持有Gazprombank的36%股份，是全球最大的天然气生产企业，也是欧洲天然气的主要供应商。

“这些制裁力度很大，但也是有针对性的，目的在于对俄罗斯造成尽可能大的影响，同时尽量限制对美国以及我们盟友的公司产生连带影响，”奥巴马对记者表示。

就在这些新措施宣布的同一天，欧盟领导人在布鲁塞尔开会，同意扩大其对俄罗斯的制裁。

美国的新制裁对象还包括设在克里米亚的航运公司Feodosiya Enterprises以及一些俄罗斯高层官员。这些官员中有几位也在欧盟的制裁名单上。

受制裁的高级官员包括俄罗斯国家杜马副主席、克里米亚行政长官、俄罗斯联邦安全局(FSB)局长以及一位乌克兰分裂主义派别领导人。

“我们强调过，我们更愿意通过外交途径解决问题，”奥巴马说。“我们需要看到俄罗斯方面采取具体行动，真正在尝试结束冲突，而不只是停留在口头上。”

他表示，俄罗斯继续支持乌克兰东部的分裂主义分子，派遣武装人员并运送武器越过边境。

Rosneft没有立即发表评论。该公司是俄罗斯最大的石油公司，正在商议收购摩根士丹利(MS.N)旗下全球石油实货交易部门。摩根士丹利也拒绝置评。

有关制裁的具体细节请点选： 1.usa.gov/1tSqqVG (完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰)

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