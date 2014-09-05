美国准备对俄罗斯实施新一轮制裁

美国白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）周四在威尔士的北约峰会间隙表示，美国正准备就俄罗斯在乌克兰危机中的角色对其实施新一轮的经济制裁。罗兹没有透露哪些领域将成为制裁目标，他说：“关键在于，俄罗斯必须为其自身行为的升级而付出代价。如果俄罗斯活动升级，我们也会加大施压。”图为罗兹。路透