美国对俄实施第三轮制裁

美国周一宣布对俄罗斯实施新的制裁，制裁目标是七名俄官员和17家与俄总统普京有关联的企业，称因俄未遵守4月17日达成的日内瓦协议。金融市场对美国此举反应平淡，美国共和党议员认为新措施力度太小，难以阻止俄罗斯在乌克兰的进一步行动，这也凸显奥巴马面临的难题：如何利用制裁手段，既可惩罚俄罗斯，又不会伤害到与俄存在紧密金融联系的欧洲国家和外资企业。图为列入最新制裁名单的俄石油巨头Rosneft执行长谢钦。路透