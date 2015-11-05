美国称俄罗斯对叙利亚的打击85-90%击中了叙反对派

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月4日（记者 Arshad Mohammed/Patricia Zengerle） - 美国负责近东事务的助理国务卿安妮·帕特森（Anne Patterson）周三对一个国会委员会称，俄罗斯在叙利亚实施的打击中，85-90%击中了叙利亚反对派。
“俄罗斯可笑地试图宣称其打击针对恐怖分子，但目前为止85-90%击中了叙利亚反对派，”帕特森对议员们说道。
和她一起作证的负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）表示，俄罗斯还开始向反对派从叙利亚政府军手中夺取的地区部署大炮等地面装备，包括哈马和霍姆斯附近的城市。
“俄罗斯正在哈马和霍姆斯附近部署自己的大炮和其他地面装备，大幅增加俄罗斯士兵遭到反击的威胁，”纽兰指出。
帕特森还在听证会上称，总统奥巴马正在考虑加强打击“伊斯兰国”的其他途径。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。