美国称俄罗斯对叙利亚的打击85-90%击中了叙反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月4日 - 美国负责近东事务的助理国务卿安妮·帕特森（Anne Patterson）周三对一个国会委员会称，俄罗斯在叙利亚实施的打击中，85-90%击中了叙利亚反对派。

“俄罗斯可笑地试图宣称其打击针对恐怖分子，但目前为止85-90%击中了叙利亚反对派，”帕特森对议员们说道。

和她一起作证的负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）表示，俄罗斯还开始向反对派从叙利亚政府军手中夺取的地区部署大炮等地面装备，包括哈马和霍姆斯附近的城市。

“俄罗斯正在哈马和霍姆斯附近部署自己的大炮和其他地面装备，大幅增加俄罗斯士兵遭到反击的威胁，”纽兰指出。

帕特森还在听证会上称，总统奥巴马正在考虑加强打击“伊斯兰国”的其他途径。（完）