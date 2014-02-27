美国称俄罗斯军事干预乌克兰将犯下“严重错误”

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿2月26日 -美国周三对俄罗斯发出警告称，若对乌克兰实施军事干预将是“严重错误”，并称正在考虑向乌克兰提供10亿美元的美国贷款担保以及额外资助。
在美国国务卿克里发表上述言论之前，俄罗斯总统普京向15万军队下达命令，准备在接近乌克兰的地区举行军事演习。这是亚努科维奇上周末被赶下台后，俄罗斯做出的最强硬姿态。
“我认为不应怀疑，破坏乌克兰领土完整的任何军事干预都将是巨大的严重错误，”克里在美国国务院对一群记者表示。
“如果有人做出那种干预决定，我认为都将付出代价，我认为那将是代价高昂的决定。”
克里谈到了向乌克兰提供10亿美元的美国贷款担保的可能性，以及美国提供资金支持，但他说尚未做出任何决定。他说，欧洲也在考虑向乌克兰提供大约15亿美元援助。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。