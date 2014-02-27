美国称俄罗斯军事干预乌克兰将犯下“严重错误”

路透华盛顿2月26日 -美国周三对俄罗斯发出警告称，若对乌克兰实施军事干预将是“严重错误”，并称正在考虑向乌克兰提供10亿美元的美国贷款担保以及额外资助。

在美国国务卿克里发表上述言论之前，俄罗斯总统普京向15万军队下达命令，准备在接近乌克兰的地区举行军事演习。这是亚努科维奇上周末被赶下台后，俄罗斯做出的最强硬姿态。

“我认为不应怀疑，破坏乌克兰领土完整的任何军事干预都将是巨大的严重错误，”克里在美国国务院对一群记者表示。

“如果有人做出那种干预决定，我认为都将付出代价，我认为那将是代价高昂的决定。”

克里谈到了向乌克兰提供10亿美元的美国贷款担保的可能性，以及美国提供资金支持，但他说尚未做出任何决定。他说，欧洲也在考虑向乌克兰提供大约15亿美元援助。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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