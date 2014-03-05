美俄将就乌克兰局势进行当面会晤

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透巴黎/基辅3月5日 -美国与俄罗斯将在周三就乌克兰的紧张局势举行对话，西方也在加紧努力说服俄罗斯将部队撤回克里米亚的基地，以避免爆发战争的危险。
在巴黎出席联合国安理会五个常任理事国全体会议之后，美国国务卿克里与俄罗斯外交部长拉夫罗夫将进行当面会晤，这是危机升级以来的首次。
与此同时，北大西洋公约组织(NATO)和俄罗斯也将在布鲁塞尔举行会谈，各方担心俄罗斯和乌克兰士兵在克里米亚的对峙可能引发暴力冲突，还忧虑俄罗斯对讲俄语的乌克兰东部地区也进行干预。
法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。
俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。
美国总统奥巴马承认，俄罗斯在乌克兰有其合法利益，但这不能给予普京进行军事干预的权力。
“普京总统似乎另有一班律师，做出了一套完全不同的解释，”奥巴马称，“但我认为这骗不了任何人。”(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
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