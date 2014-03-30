美国务卿与俄外长商谈缓和乌克兰危机的各种提议

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透巴黎3月30日 -美国国务卿克里周日晚间表示，他与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行了四个小时的会谈，讨论缓和乌克兰危机的各种建议。
克里在记者会上称，美国方面清楚表明，仍认为俄罗斯在克里米亚的行动“非法”。
他指出，他也提出对于俄罗斯军队驻扎在乌克兰边境的“强烈关切”，他认为这形成了一种恐惧和威吓的气氛。
拉夫罗夫表示，俄罗斯与美国政府已同意与乌克兰政府和人民共同努力解决危机。
“我们同意与乌克兰政府和人民共同努力，争取在少数民族权利和语言权方面取得进展，”拉夫罗夫对记者称。
他还表示，俄罗斯与美国赞同，有必要寻找“共同点”，以便在通过外交途径解决危机方面达成共识。(完)
(编译 徐文焰；审校 侯向明/郑茵)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。