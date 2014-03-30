美国务卿与俄外长商谈缓和乌克兰危机的各种提议

路透巴黎3月30日 -美国国务卿克里周日晚间表示，他与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行了四个小时的会谈，讨论缓和乌克兰危机的各种建议。

克里在记者会上称，美国方面清楚表明，仍认为俄罗斯在克里米亚的行动“非法”。

他指出，他也提出对于俄罗斯军队驻扎在乌克兰边境的“强烈关切”，他认为这形成了一种恐惧和威吓的气氛。

拉夫罗夫表示，俄罗斯与美国政府已同意与乌克兰政府和人民共同努力解决危机。

“我们同意与乌克兰政府和人民共同努力，争取在少数民族权利和语言权方面取得进展，”拉夫罗夫对记者称。

他还表示，俄罗斯与美国赞同，有必要寻找“共同点”，以便在通过外交途径解决危机方面达成共识。(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明/郑茵)

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