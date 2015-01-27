美财长称美国有更多手段向俄罗斯施压

美国财长雅各布·卢周一称，必要时美国有更多工具可用来就乌克兰问题向俄罗斯进一步施压。他称，美国的目标是通过外交途径解决乌克兰危机，但不得不准备好采取进一步行动，以防俄罗斯不走这条路。美总统奥巴马周日将乌克兰东部战事再起归咎于俄罗斯，称美国将考虑更多选项，以进一步向俄罗斯施压。路透