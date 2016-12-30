美国因黑客干扰选举驱逐俄罗斯情报人员 制裁俄情报机构

路透檀香山/华盛顿12月30日 - 美国总统奥巴马下令驱逐35名疑似俄罗斯间谍，并对俄国两个情报机构实行制裁，因其涉嫌在2016年总统大选期间用黑客手段入侵政治团体。

在奥巴马担任总统的末期，这些举措象征美俄关系陷入后冷战时期的新低点，此前两国关系已因乌克兰与叙利亚问题而恶化。

美国情报机关宣称俄罗斯总统普京本人指挥了在美国大选期间的干扰活动，黑客对多数为民主党的目标进行攻击，美俄关系因而更形恶化。

“我们是在对俄国政府私下或公开发出警告后，才采取这些行动，这是针对违反国际行为规范，伤害美国利益的行为所做出必要且适当的回应，”奥巴马发表声明称。他目前正在夏威夷休假。

特朗普1月20日上台后是否会调整这些举措，目前无法立即得知。特朗普曾多次称赞普京，并提名对俄国友善的人选担纲政府要职。

克里姆林宫谴责美国的制裁行动不合法，誓言采取“适当的”报复举措，同时质疑特朗普是否赞成这些新制裁。俄罗斯政府否认有关其网络黑客攻击的指控。

美国几大情报机构均认为，俄罗斯是11月8日美国总统大选前民主党机关和工作人员遭黑客攻击一事的幕后黑手。据美国情报官员还表示，俄罗斯的网络攻击行动旨在帮助共和党总统候选人特朗普击败民主党候选人希拉里。

特朗普拒绝上述结论。他周三被问及可能就网络攻击事件实施严厉制裁时称，“我们应该继续我们的生活”。

特朗普若试图推翻奥巴马的决定，可能会在国会遭到两党的普遍反对。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，俄罗斯“一贯企图破坏”美国利益，早就该对俄实施制裁。莱恩是共和党在国会的头号人物。

共和党参议员麦凯恩(John McCain)和葛兰姆(Lindsey Graham)称，他们打算在国会牵头推动“对俄罗斯实施更强有力的制裁”。

美国周四实施的制裁，是奥巴马政府对俄罗斯网络行动的最强烈回应。不过一名高级政府官员承认，特朗普上台后有可能取消这些措施，允许俄罗斯情报官员回到美国。该官员表示那样做将是“不明智的”。

“我们相信这些步骤很重要，因为俄罗斯不会停下来，”一位官员说。“种种迹象表明，他们将干预其他国家的民主选举，包括我们的一些欧洲盟国。”

**不受欢迎的人**

几名前官员及网络安全专家表示，奥巴马寻求遏止俄罗斯和其它外国政府将来利用网络攻击来干扰美国政治。

这次被制裁者包括：两家俄罗斯情报机构--俄总参军事情报总局(GRU)和俄联邦安全局(FSB)；四名GRU军官；三家“为GRU网络攻击行动提供物质支持的”公司。

奥巴马称，国务院宣布35名俄罗斯情报人员为“不受欢迎的人”，并将关闭俄罗斯在纽约和马里兰州的两处被俄方人员用于“情报相关用途”的场所。国务院起初称这35人为外交官。

美方一高级官员对路透表示，这次被逐人员来自华盛顿的俄罗斯驻美大使馆以及旧金山领事馆。俄罗斯大使馆未就此事置评。

该官员表示，这些俄罗斯人必须在72小时内离开美国。(完)