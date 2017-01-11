美国两党参议员将推动立法 寻求就网络黑客活动等制裁俄罗斯

路透华盛顿1月10日 - 美国共和党和民主党高级参议员周二将推动立法，寻求就俄罗斯的网络活动以及其在叙利亚和乌克兰的行动对该国实施广泛的制裁。

该法案获得了共和党参议员麦凯恩(John McCain)、民主党议员Ben Cardin及梅嫩德斯(Robert Menendez)的支持，他们在外交政策事务方面都很有影响力。助理们表示，另有几位民主党和共和党参议员料将也会支持该法案，从而增加该法案成为法律的机率。

根据路透看到的该法案的初步摘要，该法案将对“参与或协助严重破坏公共或民营基础设施及民主团体网络安全活动”的人员实施签证禁令，并冻结他们的资产。

该法案还会对与俄罗斯国防或情报部门有往来的人员实施二次制裁(secondary sanction)，这可能影响到与俄罗斯有业务往来的跨国公司。此外，该法案还会把美国总统奥巴马上月末通过行政命令对俄罗斯实施的制裁措施变成法律规定。(完)