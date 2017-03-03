隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查

路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。

塞申斯长期担任美国参议员，是很早就参与特朗普总统竞选事务的高层人士，并最终被特朗普任命为美国的最高执法官员。在几名共和党国会议员建议他应该回避参与调查后，他宣布了上述决定。

“我回避参与有关特朗普竞选活动调查，”塞申斯在一个匆忙安排的新闻发布会上对记者表示。

塞申斯表示，在最近关于特朗普团队人士与俄罗斯关系的争议之前，他就考虑要回避，不在调查中扮演任何角色。

总统特朗普支持塞申斯，表示民主党把这个问题政治化了，并称这件争议事情“完全是政治猎巫”。

塞申斯的声明丝毫未能安抚国会民主党人，许多人要求塞申斯辞职。(完)