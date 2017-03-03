隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
塞申斯长期担任美国参议员，是很早就参与特朗普总统竞选事务的高层人士，并最终被特朗普任命为美国的最高执法官员。在几名共和党国会议员建议他应该回避参与调查后，他宣布了上述决定。
“我回避参与有关特朗普竞选活动调查，”塞申斯在一个匆忙安排的新闻发布会上对记者表示。
塞申斯表示，在最近关于特朗普团队人士与俄罗斯关系的争议之前，他就考虑要回避，不在调查中扮演任何角色。
总统特朗普支持塞申斯，表示民主党把这个问题政治化了，并称这件争议事情“完全是政治猎巫”。
塞申斯的声明丝毫未能安抚国会民主党人，许多人要求塞申斯辞职。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。