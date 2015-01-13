美国共和党众议员莱恩宣布不参加2016年总统大选

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透华盛顿1月12日 - 美国共和党众议员莱恩(Paul Ryan)周一表示，他不会竞选2016年美国总统，而将把精力专注在新角色--众议院筹款委员会主席的职位上。莱恩是2012年总统选举中代表共和党角逐副总统的人选。
“经过深思熟虑，我决定不参选总统。”莱恩透过助理发表的声明稿中称。
莱恩是预算保守派，自从他在2012年和美国麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)搭档参加总统大选之后，即被视为可能再度挑战白宫宝座。
莱恩不参选的决定可能在共和党掀起涟漪，党内表态有意代表共和党角逐2016年大选者众。莱恩不参选之后，正在考虑出马与否的威斯康辛州州长Scott Walker可能得益。
莱恩表示，由他担任主席的众议院筹款委员会未来几年的工作相当关键，“我的主席工作必须完全心无旁骛。”(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。