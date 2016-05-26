美众议院议长瑞安称尚未决定是否支持特朗普

美国众议院议长、共和党人瑞安周三称尚未准备好支持特朗普获得党内总统候选人提名。现年46岁的瑞安，是国会共和党领导层中唯一尚未正式表态支持特朗普的。有报导称瑞安已准备好为特朗普背书，瑞安却在国会大厦对记者表示：“我还没做出决定。”他补充称并无作出相关决定的时间表。路透