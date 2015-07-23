美国国防部长对沙特称：伊朗威胁是共同的担忧

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉达7月22日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长卡特在沙特阿拉伯举行会晤称，伊朗“发动侵略的可能性”是美国与沙特共同的担忧。他正努力与沙特加强国防联系。
以逊尼派穆斯林为主的沙特和以什叶派穆斯林为主的伊朗在中东地区一直相互较量。沙特担忧核协议让伊朗摆脱国际社会的压力和制裁，获得更大空间支持叙利亚和也门等地冲突中的盟友。
卡特称，沙特国王萨勒曼和沙特国防部长在会议中重申公开支持伊朗核协议，但提出一些保留意见，比如需要合理地执行协议。
卡特指出，在吉达举行的两国会谈专注于加强国防联系，包括导弹防御、互联网和海洋安全以及特种部队，对海湾国家5月在戴维营峰会中做出的承诺进行跟进。
卡特试图强调美国和沙特担忧伊朗，提到“在中东地区恶意行为和侵略的可能性”。
他表示，伊朗和“伊斯兰国”是美国和沙特面临的最大挑战，并注意对也门局势的担忧。
“伊朗对（也门）胡塞武装的影响是真实存在的，”卡特说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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