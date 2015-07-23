美国国防部长对沙特称：伊朗威胁是共同的担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Phil Stewart
路透吉达7月22日 - 美国国防部长卡特在沙特阿拉伯举行会晤称，伊朗“发动侵略的可能性”是美国与沙特共同的担忧。他正努力与沙特加强国防联系。
以逊尼派穆斯林为主的沙特和以什叶派穆斯林为主的伊朗在中东地区一直相互较量。沙特担忧核协议让伊朗摆脱国际社会的压力和制裁，获得更大空间支持叙利亚和也门等地冲突中的盟友。
卡特称，沙特国王萨勒曼和沙特国防部长在会议中重申公开支持伊朗核协议，但提出一些保留意见，比如需要合理地执行协议。
卡特指出，在吉达举行的两国会谈专注于加强国防联系，包括导弹防御、互联网和海洋安全以及特种部队，对海湾国家5月在戴维营峰会中做出的承诺进行跟进。
卡特试图强调美国和沙特担忧伊朗，提到“在中东地区恶意行为和侵略的可能性”。
他表示，伊朗和“伊斯兰国”是美国和沙特面临的最大挑战，并注意对也门局势的担忧。
“伊朗对（也门）胡塞武装的影响是真实存在的，”卡特说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”