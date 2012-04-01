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时事要闻 | 2012年 4月 1日 星期日 09:43 BJT

希拉里称4月中旬恢复伊朗核谈

路透利雅得3月31日电---美国国务卿希拉里周六表示，伊朗和六个主要国家将於4月13-14日在土耳其会晤，讨论伊朗核计划。

各方曾於去年1月在伊斯坦布尔举行过类似会谈，但当时甚至未能就讨论日程达成共识。

希拉里在利雅得访问期间证实，将於4月13-14日恢复伊朗核谈。

西方外交官和分析人士表示，说服伊朗停止高浓度铀浓缩活动将是这次4月会谈的重点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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