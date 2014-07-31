综述：随着劳动力市场趋紧 美国薪资成长加快

焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升
路透香港4月24日 - 投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。
路透华盛顿7月31日 - 美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，同时另一项就业市场趋势指标在上周降至八年低位，增强美国经济前景。
尽管分析师警告不要过度解读雇佣成本指数的上升，但他们还是表示，就业市场趋紧暗示薪资成长将会进一步加快。
“如果失业率继续下降，薪酬压力肯定要增大。美联储的多数委员似乎相信，这将是很久以后的事情，并不会很快发生，但我却不这么肯定，”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。
美国劳工部周四公布，衡量整体劳工成本的雇佣成本指数第二季上升0.7%。这是自2008年第三季以来最大增幅，第一季升幅为0.3%。
这是美联储主席叶伦最为看重的就业市场指标之一，受到市场越来越密切的关注，希望能从中发现美联储首次升息时间的线索。
美联储周三发表声明称，就业市场状况改善，“但一系列就业市场指标显示，劳动力资源在很大程度上未得到充分利用。”
路透调查分析师预估为企业雇佣成本指数于第二季上涨0.5%，他们批评美联储对就业市场的这种看法。
“我们确实预计未来薪资增速稳步上升，我们认为这会令人质疑美联储的观点，”摩根士丹利驻纽约分析师Ted Wieseman表示。
截至6月的12个月，劳工成本上升2.0%，而截至3月止的12月内涨幅为1.8%。
占雇佣成本七成的薪资成本于第二季增加0.6%，为2008年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.3%。
6月止的12个月内薪资成本上升1.8%，3月止的12个月内则是上涨1.6%。4-6月当季福利成本跳升1.0%，为2011年第二季以来最大升幅。
浏览美国初请失业金图表，请点选：link.reuters.com/dah52w
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**就业市场改善**
另一份由劳工部公布的报告显示，上周初请失业金人数四周均值经季节调整后减少3,500人至297,250人，为2006年4月以来最低。
但上周初请失业金人数增加2.3万人至30.2万人，表明很难消除数据每年这个时候出现的波动，因汽车厂关闭以更新设备。
“裁员速度放缓，反映出随着经济活动改善，企业需要保留更多工人，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。
美元兑一篮子货币小涨，同时美国公债价格微升。投资者担忧海外经济体质，及西方国家与俄罗斯之间关系持续紧张，美股全线下挫。
继今年前三个月萎缩后，美国第二季经济强劲反弹。今年剩余时间，经济成长预计将保持较快速度。
此外，7月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降10.0点至52.6，为一年多来最低水准。不过，经理人认为这只是暂时现象，并非新的下行趋势的开始。(完)
(编译 郑茵/杜明霞/许娜；审校 张涛)
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