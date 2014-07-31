综述：随着劳动力市场趋紧 美国薪资成长加快

资料图片：美国丹佛一处健康职展上的求职者。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿7月31日 - 美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，同时另一项就业市场趋势指标在上周降至八年低位，增强美国经济前景。

尽管分析师警告不要过度解读雇佣成本指数的上升，但他们还是表示，就业市场趋紧暗示薪资成长将会进一步加快。

“如果失业率继续下降，薪酬压力肯定要增大。美联储的多数委员似乎相信，这将是很久以后的事情，并不会很快发生，但我却不这么肯定，”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。

美国劳工部周四公布，衡量整体劳工成本的雇佣成本指数第二季上升0.7%。这是自2008年第三季以来最大增幅，第一季升幅为0.3%。

这是美联储主席叶伦最为看重的就业市场指标之一，受到市场越来越密切的关注，希望能从中发现美联储首次升息时间的线索。

美联储周三发表声明称，就业市场状况改善，“但一系列就业市场指标显示，劳动力资源在很大程度上未得到充分利用。”

路透调查分析师预估为企业雇佣成本指数于第二季上涨0.5%，他们批评美联储对就业市场的这种看法。

“我们确实预计未来薪资增速稳步上升，我们认为这会令人质疑美联储的观点，”摩根士丹利驻纽约分析师Ted Wieseman表示。

截至6月的12个月，劳工成本上升2.0%，而截至3月止的12月内涨幅为1.8%。

占雇佣成本七成的薪资成本于第二季增加0.6%，为2008年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.3%。

6月止的12个月内薪资成本上升1.8%，3月止的12个月内则是上涨1.6%。4-6月当季福利成本跳升1.0%，为2011年第二季以来最大升幅。

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**就业市场改善**

另一份由劳工部公布的报告显示，上周初请失业金人数四周均值经季节调整后减少3,500人至297,250人，为2006年4月以来最低。

但上周初请失业金人数增加2.3万人至30.2万人，表明很难消除数据每年这个时候出现的波动，因汽车厂关闭以更新设备。

“裁员速度放缓，反映出随着经济活动改善，企业需要保留更多工人，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

美元兑一篮子货币小涨，同时美国公债价格微升。投资者担忧海外经济体质，及西方国家与俄罗斯之间关系持续紧张，美股全线下挫。

继今年前三个月萎缩后，美国第二季经济强劲反弹。今年剩余时间，经济成长预计将保持较快速度。

此外，7月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降10.0点至52.6，为一年多来最低水准。不过，经理人认为这只是暂时现象，并非新的下行趋势的开始。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/许娜；审校 张涛)

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