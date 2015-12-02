美国“剁手星期一”销售突破30亿美元

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日（记者 Sruthi Ramakrishnan/Subrat Patnaik） - 调查显示，美国人在“剁手星期一”当天购买了超过30亿美元产品，受高于预期的折扣和电子产品与玩具的强劲需求拉动。
Adobe Digital Index报告显示，移动设备贡献了线上销售的26%；该报告基于4,500个零售网站的2亿次访问数据。
热卖商品包括乐高星球大战、芭比梦之家、三星4k电视和苹果(AAPL.O) iPad Mini。Adobe在周二发给路透的报告中称，星球大战玩具是最经常脱销的产品。
Adobe在报告中指出，“剁手星期一”平均折扣达21.5%，线上销售增加16%至30.7亿美元。
“很多公司今年表现更好，因为他们计划的更好，”零售行业研究公司NPD Group首席行业分析师Marshal Cohen表示。“整体来说几乎每个零售商的表现都比过去几年好。”
电子商务软件提供商ChannelAdvisor的数据显示，亚马逊(AMZN.O)脱颖而出，“剁手星期一”销售增加21.1%。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。