综述：美国10月零售销售疲弱 暗示第四季经济温和成长

路透华盛顿11月13日 - 美国10月零售销售增幅不及预期，归因于汽车销售意外下滑，这表明消费者支出放缓，可能遏制第四季经济成长强劲回升的预期。

周五的其他数据显示，10月生产者物价指数(PPI)较前月连续第二个月下降，因服务业成本下降。不过，分析师表示，通胀疲弱以及消费者支出放缓的迹象，不大可能阻碍美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息。

“疲弱的报告将给美联储提供保持谨慎的理由，虽然数据不大可能改变12月升息的倾向，但增加了升息后紧缩步伐更加缓慢的可能性，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine称。

美国商务部公布，10月零售销售小幅增加0.1%，9月和8月均为持平。分析师的预估为10月零售销售增加0.3%。

经销商的汽车销售9月增长1.4%后，10月下降0.5%。鉴于车企公布了强劲的10月销售数据，出现下降令人意外。分析师称，大幅打折以吸引买家可能是数据不一致的原因。

由于汽油价格下降，加油站销售额减少0.9%，也遏制了上月的整体零售销售。

剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售增长0.2%，9月为增长0.1%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)构成中的消费者支出高度一致。

这份表现不佳的报告暗示，从汽油降价节省的钱被用于支付房租，过去一年美国房租大幅上涨。

巴克莱将美国第四季GDP环比成长年率预估下调0.1个百分点至2.4%。10月零售销售数据疲弱，也可能引发对即将到来的假期购物季的担忧。

然而，分析师对今年最后两个月消费者支出强劲持乐观态度，因就业增长加速和低通胀提高了可支配收入。

**消费者持乐观态度**

另一份报告显示，密西根大学11月美国消费者信心指数初值升至93.1，10月为90.0。[nZPS7RLE06]

该调查显示，大宗非必需品特别是车辆的购买计划改善。低收入家庭也对他们的前景感到乐观。

“信心升至7月以来最高水准，可能在一定程度上缓解美联储近几个月关于增长放缓的担忧，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding称。

此外劳工部发布报告称，美国10月生产者物价指数(PPI)下降0.4%，9月为下降0.5%。

10月PPI较上年同期下滑1.6%，创2009年修订数据开始以来的最大降幅，并且是连续第九个月同比下滑。9月为下降1.1%。

疲弱的支出和通胀数据并未明显改变有关美联储下月升息的预期。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，美国利率期货行情暗示，交易商认为12月升息的机率为66%，周四时为70%。

标准普尔零售类指数.SPXRT跌2.28%，表现逊于大盘。美国公债价格上扬，美元指数亦走高。

美国第三季GDP环比年率大幅放缓至增长1.5%，因企业消化过剩库存并且能源企业继续削减支出。

但商务部的报告显示，库存对第三季经济成长的拖累可能没有最初想的那么大。剔除汽车的零售库存9月增加0.5%，8月增幅类似。

鉴于本周稍早报告显示9月批发(趸售)库存稳定增长，摩根大通表示第三季GDP环比年率可能上修至增长2.3%。政府将于本月稍晚公布修正数据。

不过，那意味着库存将可能再次拖累第四季的经济增长。

美国零售销售图表：here

美国生产者物价指数(PPI)图表：here

美国消费者信心指数图表：link.reuters.com/hem86v

消费者预期/领先指标图表：link.reuters.com/caq32w

美国消费者信心/汽油图表：link.reuters.com/suh43w

消费者信心：通胀预期图表：link.reuters.com/wyd53w

美国企业库存图表：link.reuters.com/gyd62w

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