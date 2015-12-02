美国“剁手星期一”销售突破30亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Sruthi Ramakrishnan/Subrat Patnaik

路透12月1日 - 调查显示，美国人在“剁手星期一”当天购买了超过30亿美元产品，受高于预期的折扣和电子产品与玩具的强劲需求拉动。

Adobe Digital Index报告显示，移动设备贡献了线上销售的26%；该报告基于4,500个零售网站的2亿次访问数据。

热卖商品包括乐高星球大战、芭比梦之家、三星4k电视和苹果 iPad Mini。Adobe在周二发给路透的报告中称，星球大战玩具是最经常脱销的产品。

Adobe在报告中指出，“剁手星期一”平均折扣达21.5%，线上销售增加16%至30.7亿美元。

“很多公司今年表现更好，因为他们计划的更好，”零售行业研究公司NPD Group首席行业分析师Marshal Cohen表示。“整体来说几乎每个零售商的表现都比过去几年好。”

电子商务软件提供商ChannelAdvisor的数据显示，亚马逊 脱颖而出，“剁手星期一”销售增加21.1%。(完)