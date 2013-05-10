美国4月同店销售持续温和回升

路透5月9日 - 美国零售支出4月继续温和增长，坏天气令该国多数地区的春季采购推迟，而很多消费者光顾折扣连锁店。

汤森路透同店销售指数显示，13家美国大型零售商4月开业至少一年的门店销售增长3.8%。这逊于华尔街预期的增长4.3%。

AlixPartners常务董事Steve Nevill称，市场的乐观预期有些过度，指出失业水平仍偏高，消费者仍然担心自己的未来。

“我仍然认为，在有重大事件提振消费者信心之前，这种一般的表现不会有改观，”Nevill称。

L BrandsLTD.N称，公司上月同店销售增长2%。这低于分析师预期，其股价收跌2.1%。该公司经营的品牌包括维多利亚的秘密，以及Bath & Body Works。

Costco Wholesale(COST.O)公布同店销售增长4%，略低于预期，部分因汽油价格大幅下降。不过该公司表示，食品和消费电子产品销售良好。其股价下跌0.4%。

相较之下，折扣连锁店TJX Cos(TJX.N)和Ross Stores(ROST.O)的业绩都轻松超过分析师预期。这是虽然就业市场逐步好转，但消费者仍关注价格的最新例证。

Ross公布同店销售增长7%后，上调第一季获利预估。规模较大的竞争对手TJXCos表示，4月同店销售增长8%。TJX Cos周四收高0.58%，Ross下跌0.60%。

Gap(GPS.N)公布整体同店销售增长7%，受低价Old Navy连锁店销售大增带动。该公司公布的当季获利预估亦高于分析师预期，该股周四盘后大涨7.2%。

由于今年复活节假期到来时间的原因，3月销售数据人为地较低，而4月则获得提振。美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira称，总体来说，零售销售增长约2%，大致与过去两年趋势相符。

未来几个月消费者支出增幅料不会远高于4月，因他们要面对一系列忧虑，包括美国经济状况，欧洲经济问题，国会债务讨论及就业问题。

ICSC预计5月同店销售增长2-3%。

未计药品连锁店WalgreenWAG.N和Rite Aid(RAD.N)在内，同店销售指数上升5%，略高于4.9%的增幅预期。

美股标准普尔零售类股指数.SPXRT周四收高0.1%。(完)

(编译 王丽鑫/于春红; 审校 徐文焰)

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