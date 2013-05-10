美国4月同店销售持续温和回升

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透5月9日 - 美国零售支出4月继续温和增长，坏天气令该国多数地区的春季采购推迟，而很多消费者光顾折扣连锁店。
汤森路透同店销售指数显示，13家美国大型零售商4月开业至少一年的门店销售增长3.8%。这逊于华尔街预期的增长4.3%。
AlixPartners常务董事Steve Nevill称，市场的乐观预期有些过度，指出失业水平仍偏高，消费者仍然担心自己的未来。
“我仍然认为，在有重大事件提振消费者信心之前，这种一般的表现不会有改观，”Nevill称。
L BrandsLTD.N称，公司上月同店销售增长2%。这低于分析师预期，其股价收跌2.1%。该公司经营的品牌包括维多利亚的秘密，以及Bath & Body Works。
Costco Wholesale(COST.O)公布同店销售增长4%，略低于预期，部分因汽油价格大幅下降。不过该公司表示，食品和消费电子产品销售良好。其股价下跌0.4%。
相较之下，折扣连锁店TJX Cos(TJX.N)和Ross Stores(ROST.O)的业绩都轻松超过分析师预期。这是虽然就业市场逐步好转，但消费者仍关注价格的最新例证。
Ross公布同店销售增长7%后，上调第一季获利预估。规模较大的竞争对手TJXCos表示，4月同店销售增长8%。TJX Cos周四收高0.58%，Ross下跌0.60%。
Gap(GPS.N)公布整体同店销售增长7%，受低价Old Navy连锁店销售大增带动。该公司公布的当季获利预估亦高于分析师预期，该股周四盘后大涨7.2%。
由于今年复活节假期到来时间的原因，3月销售数据人为地较低，而4月则获得提振。美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira称，总体来说，零售销售增长约2%，大致与过去两年趋势相符。
未来几个月消费者支出增幅料不会远高于4月，因他们要面对一系列忧虑，包括美国经济状况，欧洲经济问题，国会债务讨论及就业问题。
ICSC预计5月同店销售增长2-3%。
未计药品连锁店WalgreenWAG.N和Rite Aid(RAD.N)在内，同店销售指数上升5%，略高于4.9%的增幅预期。
美股标准普尔零售类股指数.SPXRT周四收高0.1%。(完)
(编译 王丽鑫/于春红; 审校 徐文焰)
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