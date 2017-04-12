美国旧金山联储总裁威廉姆斯认为今年应升息三至四次

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透旧金山4月11日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产负债表。
“我们需要进一步调高指标利率，使之在今明两年回归到正常水平，同时还应在年底到来时开始资产负债表的正常化过程，”威廉姆斯在接受德国媒体Borsen Zeitung采访时表示。
“今年升息三到四次似乎是合适的，”他并补充表示，失业率目前处于4.5%，已经超过了美联储所认为的充分就业目标。
在德国商报(Handelsblatt)刊发的另一篇专访中，威廉姆斯谈到了特朗普履行竞选诺言、向中国等对美贸易顺差国家征收关税的可能性。
“我不愿意看到这种情况发生，”他还表示，提高关税会“对增长、就业和通胀不利”，因为供应链的全球化程度比普遍预计的要高。他表示，“希望这种情况不要发生，竞选时的言论或许与实际发生的情况会有出入，不过我确实认为这种情况是风险因素之一。”
上月美联储决定加息，威廉姆斯称他支持这一举动。据德国商报报导，威廉姆斯指出经济未来存在一些上行潜力，若真如此则或促使美联储以快于当前预期的速度加息。
多数美联储官员认为今年加息三次可能比较适当。(完)
(编译 郑茵/孙国玉；审校 李爽)
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