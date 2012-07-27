美参议员要求政府阻止中海油收购Nexen

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透华盛顿7月26日电---美国民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示,美国政府应当阻止中国国营石油公司--中海油(0883.HK)收购加拿大同业NexenNXY.TO,直至中国政府作出"切实可行的承诺",确保美国企业在中国投资时,能得到公正的对待.
舒默表示,该交易让美国政府获得一个机会,来迫使中国遵守过去作出的承诺,改善美国企业市场准入状况.舒默是参议院民主党第三号人物,经常批评中国的贸易和汇率政策.
"我恳切地要求您,在您作为美国外资审议委员会(CFIUS)主席的能力范围内,保留对这宗交易的许可,直到中国政府作出切实可行的承诺.来确保美国企业获得相应的优惠对待."舒默在致美国财长盖特纳的信件草稿中表示.该信函将於周五发出.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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