美国参议院报告称摩根大通与监管机构作对

路透华盛顿3月15日 - 美国参议院在一份评估报告中称，摩根大通在应对衍生品交易巨亏的时候，无视风险、误导投资者、与监管机构作对并试图规避规则约束。

据参议院常设调查委员会(Permanent Subcommittee on Investigations)周四公布的报告，摩根大通高层数月前就已获悉衍生品投资亏损问题，但未加控制。衍生品投资令摩根大通亏损逾62亿美元。

参议院报告出炉的当天，美国联邦储备委员会(美联储)也在银行业压力测试中要求摩根大通改善资本规划程序。

摩根大通长期以来一直被外界认为是最安全、管理最完善的美资银行，此番接二连三的不利消息令该银行及执行长迪蒙名誉受损。2007－2009年金融危机之后，美国试图加大对华尔街的监管力度，迪蒙是对此最为直言不讳的批评者之一。

该报告还为加强金融改革监管的呼声增添火力。特别是，参议院这份301页的报告可能向制定沃尔克规则的监管者提供新动力。沃尔克规则要求限制银行自营交易。

摩根大通一名发言人称，“虽然我们多次承认犯错，但我们的高层管理人员一直诚实做事，从未有意误导任何人。”

来自该委员会的消息人士称，摩根大通的交易亏损总额可能超过62亿美元。不过这些消息人士表示，他们不能确定亏损了多少，因为这些原本由摩根大通首席投资办公室进行的交易被转移到该公司其他部门。他们说，摩根大通拒绝提供有关这些投资的更多信息。

参议院常设调查委员会周五早晨将举行有关摩根大通“伦敦鲸”交易的听证会，直接询问该公司高层管理人员，但不是摩根大通首席执行官迪蒙。

常设调查委员会主席、参议员Carl Levin表示，尚未决定是否将该报告交给刑事或民事调查机构。他表示，该委员会将举行更多听证会，而且可能要求迪蒙参加听证。

**与监管机构的交锋**

迪蒙曾公开指责国会在危机后针对银行业制定繁杂的新规，但该报告显示，去年随着交易损失的扩大，摩根大通也经常在幕后与监管机构展开交锋。

参议院调查员称，迪蒙一度下令该银行停止向其主要监管机构之一的美国通货监理局(OCC)每日提交交易获利与亏损报告。该行担心报告中的信息遭泄露。

摩根大通另一位高层管理人士--投资总监Ina Drew则向OCC抱怨称，该机构正试图“摧毁”摩根大通的业务。还有一个小插曲，就是该行的管理人士曾冲着OCC检查员大喊大叫，称他们“愚蠢”。

参议院报告还指控该行调整风险模型以绕过资本规定。报告中包括该行一名定量分析师发送的数份电子邮件，解释了如何能够重新安排建模流程，以掩盖首席投资办公室不断升高的交易风险。

不过该行职员也非常谨慎，努力不留下相关行为的证据。

“我想，有关你发出的电子邮件...当然仅供参考，我认为这件事比较敏感，”摩根大通中央风险建模小组的一名成员后来在电话中对该分析师表示。

该行“将实为自营交易的综合信贷投资组合错误标记为降低风险的对冲，而增加了交易风险，”常设调查委员会的共和党一号人物麦凯恩(John McCain)对记者作简要介绍时称。

参议院调查员还批评OCC人员没有注意到警示信号，未能积极监控该行存在的问题。

报告指出，OCC当时已经知悉摩根大通已经突破风险上线，而且修改了用于计算风险的模型，但并未立即引起注意。

一名OCC发言人表示，该机构认识到在其监管工作中存在不足，并已采取措施完善监管流程。这位发言人还称，OCC将继续调查该事件，并“将采取进一步的适宜行动”。(完)

(编译 李爽/杜明霞/徐文焰; 审校 张荻、李爽)

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