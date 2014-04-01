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时事要闻 | 2014年 4月 2日 星期三 07:35 BJT

美国众议院通过援助乌克兰与制裁俄罗斯的议案

路透华盛顿4月1日 -美国众议院周二以压倒多数的票数通过救援乌克兰的议案，将向乌克兰政府提供10亿美元贷款担保，并就俄罗斯吞并克里米亚实施制裁。

本次投票以378票支持和34票反对通过了已获参议院批准的议案，这意味着该议案将递交总统奥巴马签署成为法律。

支持这项议案的人士称预计奥巴马会签署。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)

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