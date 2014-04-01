美国众议院通过援助乌克兰与制裁俄罗斯的议案

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透华盛顿4月1日 -美国众议院周二以压倒多数的票数通过救援乌克兰的议案，将向乌克兰政府提供10亿美元贷款担保，并就俄罗斯吞并克里米亚实施制裁。
本次投票以378票支持和34票反对通过了已获参议院批准的议案，这意味着该议案将递交总统奥巴马签署成为法律。
支持这项议案的人士称预计奥巴马会签署。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。