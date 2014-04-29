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时事要闻 | 2014年 4月 30日 星期三 07:14 BJT

美国制裁数家中国和迪拜企业 指称协助伊朗逃避制裁

路透华盛顿4月29日 -美国政府周二将制裁目标对准中国和迪拜的多家企业，称其协助伊朗逃避武器和石油制裁。该迹象表明，美国将在伊朗核问题上继续施压。

美国财政部称针对八家中国企业进行制裁，理由是帮助伊朗采购导弹部件。财政部还表示，有一家驻迪拜的企业和数名相关人员也在制裁之列，因帮助伊朗逃避石油业制裁。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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