美国制裁数家中国和迪拜企业 指称协助伊朗逃避制裁

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透华盛顿4月29日 -美国政府周二将制裁目标对准中国和迪拜的多家企业，称其协助伊朗逃避武器和石油制裁。该迹象表明，美国将在伊朗核问题上继续施压。
美国财政部称针对八家中国企业进行制裁，理由是帮助伊朗采购导弹部件。财政部还表示，有一家驻迪拜的企业和数名相关人员也在制裁之列，因帮助伊朗逃避石油业制裁。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。