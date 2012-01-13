美国制裁中国国有能源企业 因其向伊朗销售成品油

* 美国首次对中国国有能源行业下手

* 此举源於美国设法逼伊朗就范

* 此次制裁被视为向中国的石油巨头发出信号

路透华盛顿1月12日电---美国周四出手制裁中国国有的能源贸易商珠海振戎公司,指该公司是伊朗最大的成品油供应商.美国旨在向中国和伊朗证明,决心就伊朗核计划施加更大的经济压力.

美国国务院称,国务卿希拉里克林顿亦决定对新加坡的Kuo Oil Pte和阿联酋的一个独立能源贸易商FAL Oil公司进行制裁.

美国国务院表示,"根据今天采取的制裁措施,禁止这三家公司获得美国出口许可、美国进出口银行的融资以及美国金融机构高於1,000万美元的贷款."

"这些制裁措施只适用於被制裁的公司,而不适用於其所在国家或政府."

此举是美国加强对伊朗核计划制裁迈出了新的一步,旨在打击伊朗政府的金融和石油行业.不过伊朗方面表示,其核计划完全是用於和平目的.

此前,美国财长盖特纳本周出访中国并要求中国帮助抑制伊朗的石油收入,但遭到中国的拒绝.

分析师称美国的举动大体上是象征性的,因为珠海振戎不太可能与美国有很多业务往来,不过这的确是向中国政府以及中石油、中石化(600028.SS)(0368.HK)和中海油(0883.HK)等国有石油进口巨头发出了讯号.

保卫民主基金会执行董事Mark Dubowitz称,"这是一个警告,暗示美国坚决落实严厉制裁.这可能只是开端,如果中国不缩减与伊朗的贸易,还会对中国企业接二连三地施加更多惩罚."

珠海振戎是中国四大国有石油贸易商之一.美国国务院称,该公司在2010年7月至2011年1月期间违背美国制裁法,在向伊朗供应汽油方面做成了愈5亿美元的生意.

虽然这次美国的制裁只是针对珠海振戎的汽油交易,但後者在北京与伊朗的能源交易中发挥了更大的作用,至少从1995年以来一直是伊朗石油的主要买家,主要向中石油和中石化这两家炼化巨头出售这些原油.

智库美国传统基金会的中国经济专家Derek Scissors称,针对珠海振戎的行动将向其他中国国有石油巨头发出讯息.

"我们不想对中石油,中石化和中海油采取行动,它们巨大,而且有政治影响力,"他说.

"但振戎与它们联系紧密,除了发出讯号外不会真的造成多大损害."(完)

--编译 侯向明/吴云凌;审校 张涛

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