美国国会拟强化对伊朗制裁 然收效或甚微

路透华盛顿9月17日 - 美国国会可能会通过一项法案，进一步压缩伊朗的石油出口－以及施压其核计划－不过新制裁对伊朗原油出口的压缩幅度可能无法超过现有的制裁计划。

美国参议院金融委员会本月料将就制裁方案展开辩论，该方案于7月末在众议院轻松通过。在欧盟和美国现有制裁计划令伊朗原油出口自2011年来已下降一半的基础上，众议院制裁版本将令伊朗的全球原油出口量进一步减少100万桶/每日。

美国政府认为，伊朗的核计划将使该国很快具备发展核武的能力，进一步压缩其原油出口可能会通过挤压其资金状况来迫使其关闭核计划。

若伊朗的原油出口被进一步压缩，可能会令伊朗本已遭受制裁损害的经济雪上加霜。2011年伊朗的原油出口总计为950亿美元，2012年损失在260亿美元左右。此外该国还面临通胀率飙升和货币贬值的困难。

德黑兰表示，其核计划旨在开发核电和医疗设备。

美国国会助手称，民主党和共和党的参议员已经开始私下讨论弥补目前制裁举措的漏洞，促使伊朗原油销售降速快于众议院方案，并终止国务院对伊朗某些客户施与豁免权的能力。

很多人希望通过实施更加严格的制裁，向伊朗的新总统哈桑·鲁哈尼展示出，华盛顿对待压制核计划的严肃态度。

但现有制裁措施已经致使中国、印度、日本和韩国减少进口伊朗原油，已经接近引发这些国家抗议的边缘。

“国会可以通过任何想要的法案，但总统或许没能力实施，”加州大学戴维斯分校的能源和地缘政治专家Amy Myers Jaffe谈到加强制裁时说。

**油价反弹**

油价高企对制裁计划没有帮助。2012年6月，对于制裁措施可能对伊朗核计划产生严重冲击的希望很高，当时布兰特原油价格跌破每桶90美元，尽管季节性需求处于高位且华盛顿对伊朗施压。

油价下跌让原油销售已然下降的伊朗收入更为减少，因而增强了制裁的效果。低油价还减少了进口伊朗石油的国家与华府间的合作；高油价则可能难以打击拥有庞大石油资源源国家的石油销售。

布兰特原油价格目前虽然已从本月稍早的每桶117美元回落，至每桶108美元左右，但比起之前仍高得多。利比亚、伊拉克、尼日利亚(奈及利亚)等国家石油生产受阻，使得市场上日供应量减少约300万桶，或约相当于全球需求的3.5%。

鉴于奥巴马政府自2011年初以来，致力劝阻伊朗的主要石油消费国找寻其他替代油源，要进一步压缩伊朗的石油出口可能也难以见效。中国、日本和韩国2012年大量减少从伊朗购买石油，目前购油量多已呈平稳状态。

由于华府希望避免在中东和北非紧张形势升温之际，与其他大国产生政治摩擦，因此目前或许不是降低制裁方式弹性的适当时机。

“利比亚罢工事件和叙利亚紧张形势加剧，凸显出给予奥巴马政府更大的弹性有多重要，这样使其能决定要多迅速行动和多猛烈施压其他国家减少自伊朗购油，”目前任职纽约政策及经济谘询公司Rhodium Group的前国务院顾问Trevor Houser称。

**参议院的讨论**

参议院中支持更严厉制裁伊朗的人士认为，众议院的版本等待的时间太久--长达90天--而难以迫使伊朗石油销量进一步减少。

一助理表示，数名参议员也希望，新法案能够要求伊朗石油的消费国明确且形成文件式的减少石油采购。该举措可能需要这些国家在法案通过后立即减少一定比例的石油采购，且削减的比例会逐月升高。

这和当前的作法不同，目前仅要求消费国“大幅”减少买油，但并未订出明确数量。

“真正麻烦的就是细节，每段时间要减少多少，以及每个阶段的时间长度等，”该参议员助理称。

其他参议员则表示，这个作法不可行，因为在竞争力的考量下，消费国不会希望告知全世界他们正在削减或将要削减多少石油采购。

“要让制裁达到效果，需要多方协作，而非单方面进行，因此要有其他国家的认同和合作，”另一名参议员助理称。“这么有针对性地点名特定国家达到某标准，并不符合多方合作的精神。”

Houser表示，寻求进一步大幅削减伊朗原油出口的制裁，野心过大，而奥巴马政府也不太可能得到伊朗最大石油客户中国的支持，而在解决伊朗核问题上，中国方面的合作相当重要。(完)

(编译 王洋/王冠中; 审校 田建华/李爽)

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