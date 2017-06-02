美国制裁支持朝鲜武器项目的实体和个人 包括两家俄企

路透华盛顿6月1日 - 美国周四把九家企业和政府机构以及三位个人列入黑名单，原因是他们支持朝鲜的武器项目。名单中包括两家俄罗斯企业。

俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯副外长Sergei Ryabkov的话称，对于美国决定就所谓的与朝鲜的关系制裁一名俄罗斯公民以及企业，俄罗斯当局表示不解和震惊。

据俄罗斯新闻社报导，Ryabkov表示，俄罗斯正在准备报复措施，这样的制裁不利于恢复美俄关系的努力。

美国当局致力于加强单边和国际制裁，以努力切断对朝鲜的资金和供给。(完)