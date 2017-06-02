美国制裁支持朝鲜武器项目的实体和个人 包括两家俄企

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月1日 - 美国周四把九家企业和政府机构以及三位个人列入黑名单，原因是他们支持朝鲜的武器项目。名单中包括两家俄罗斯企业。
俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯副外长Sergei Ryabkov的话称，对于美国决定就所谓的与朝鲜的关系制裁一名俄罗斯公民以及企业，俄罗斯当局表示不解和震惊。
据俄罗斯新闻社报导，Ryabkov表示，俄罗斯正在准备报复措施，这样的制裁不利于恢复美俄关系的努力。
美国当局致力于加强单边和国际制裁，以努力切断对朝鲜的资金和供给。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张若琪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。