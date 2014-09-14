美国扩大对俄罗斯制裁 涉及石油、国防产业及六大银行

路透华盛顿9月12日 - 美国周五公布扩大对俄罗斯的制裁行动，影响原油和国防行业，且进一步限制俄罗斯大型银行涉足美国债券市场和股票市场，以惩罚俄罗斯在乌克兰进行干预。

美国追加对俄的制裁和欧盟对俄采取新的经济惩罚的实施时间安排在同一日。美国的制裁行动首次目标俄罗斯银行Sberbank (SBER.MM)。欧盟对俄的经济惩罚包括向一些俄罗斯国有企业实施财务限制，以及冻结一些俄罗斯政治领导人的资产。

美国追加对俄制裁将收紧六家俄罗斯银行的金融活动，将不容许美国个人和企业处理这六家俄罗斯银行发行的任何超过30天期限的债券，其中包括以资产计算最大的俄罗斯银行Sberbank。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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