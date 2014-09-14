美国扩大对俄罗斯制裁 涉及石油、国防产业及六大银行

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿9月12日 - 美国周五公布扩大对俄罗斯的制裁行动，影响原油和国防行业，且进一步限制俄罗斯大型银行涉足美国债券市场和股票市场，以惩罚俄罗斯在乌克兰进行干预。
美国追加对俄的制裁和欧盟对俄采取新的经济惩罚的实施时间安排在同一日。美国的制裁行动首次目标俄罗斯银行Sberbank (SBER.MM)。欧盟对俄的经济惩罚包括向一些俄罗斯国有企业实施财务限制，以及冻结一些俄罗斯政治领导人的资产。
美国追加对俄制裁将收紧六家俄罗斯银行的金融活动，将不容许美国个人和企业处理这六家俄罗斯银行发行的任何超过30天期限的债券，其中包括以资产计算最大的俄罗斯银行Sberbank。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。