美国威胁扩大制裁俄罗斯 并与欧盟加强沟通

路透华盛顿6月20日 - 美国周五将七名乌克兰分裂分子列入了黑名单，并威胁对俄罗斯的金融、防御和高科技行业实施大刀阔斧的制裁，因越来越多的俄罗斯军事物资流入了乌克兰。

美国此举是对美国官员论及俄罗斯近期增加对乌克兰分裂分子支持的反应，俄罗斯的支持包括提供坦克，并准备提供更多物资进入乌克兰东部。

白宫称，美国总统奥巴马周五分别与法国总统奥朗德和德国总理梅克尔进行了谈话。三位领导人同意，如果俄罗斯未能缓解乌克兰边境的紧张局势，则将面临西方国家进行新制裁的风险。

白宫在一份声明中称，“他们决定，如果俄罗斯未能立即采取具体措施来缓和东乌克兰的紧张局势，则美国和欧盟将共同采取更多措施，让俄罗斯承受更多代价。”

4月初在乌克兰东部分裂分子爆发叛乱，此前在基辅街头的抗议活动推翻了俄罗斯支持的乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)政权，俄罗斯于是攫取了克里米亚半岛。东部反叛者一直呼吁与俄罗斯结盟。

美国财政部宣布冻结七名人士在美国司法监管下的资产，并禁止美国公民与公司与这些人士进行交易，这些人士包括顿涅茨克(Donetsk)、斯拉维扬斯克(Slovyansk)、卢甘斯克(Luhansk)和塞瓦斯托波尔(Sevastopol)反叛分子领袖。

财政部指出，其中一名人士为俄罗斯公民，但并未透露其它六名人士的国籍。

此外，美国国务院认为，俄罗斯上周从该国西南部的运送数辆坦克和火箭发射器前往乌克兰东部，并准备派送更多坦克。

奥巴马政府一名要求匿名的高级官员表示，乌克兰官员向布鲁塞尔外交官称，他们有证据显示“过去24小时另有10辆坦克、油罐车和其它支援车辆跨过了卢甘斯克边境”。

该官员还称，由于俄罗斯运输武器装备到乌克兰，美国已与欧盟就对俄罗斯采取更多有针对性制裁一事加强了沟通。(完)

(编译 石冠兰/许娜；审校 龚芳)

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