美制裁俄富豪 称其为普京带来经济利益

美国周四公布的制裁名单中包括富豪季姆琴科（Gennady Timchenko），他是普京的老熟人，而他在本周三之前是全球第四大石油贸易企业贡渥（Gunvor）的共同所有人。美国财政部在宣布制裁措施时加上的一句话相当尖锐。财政部声明中说：“季姆琴科在能源领域的活动与普京直接相关。普京在贡渥有投资，也许还能动用贡渥的资金。” 贡渥迅速作出愤怒回应，称美国财政部的声明“太离谱”。图为季姆琴科。路透