美国将冻结参与破坏乌克兰稳定人员的资产并拒发签证

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿3月6日 - 美国总统奥巴马周四下令，冻结参与危及乌克兰主权与领土完整人员在美国的资产，并禁止他们进入美国。
奥巴马签署行政命令，旨在惩罚那些对俄罗斯侵入乌克兰南部克里米亚地区负有责任的俄罗斯人和乌克兰人。这场危机令冷战时期的紧张局势再次出现。
白宫在声明中称，该命令“是个灵活的工具，使我们可以惩罚最直接参与破坏乌克兰稳定的那些人，包括在克里米亚进行的军事干预。如果局势恶化，不排除进一步采取行动。”
此外，美国国务院对一些官员和个人实施签证限制。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。