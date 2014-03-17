奥巴马警告称美国准备制裁俄罗斯

美国总统奥巴马周日对俄罗斯总统普京表示，美国拒绝承认乌克兰克里米亚地区的公投结果，并警告称美国已准备好就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。白宫称，奥巴马向普京明确表示，乌克兰危机仍可通过外交途径解决，但俄罗斯首先要停止军事入侵乌克兰领土。克里米亚地方当局称，已统计超过一半的选票，其中选择支持加入俄罗斯的选票占95.5%。图为奥巴马。路透